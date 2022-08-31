Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

31.08.2022 17:50
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından, ormanlık alan içinde ekili olarak 416 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 7 kilo 124 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından, ormanlık alan içinde ekili olarak 416 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 7 kilo 124 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alaşehir'in Gülenyaka Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında ormanlık alan içerisinde yasadışı kenevir bitkisinin ekili olduğu duyumu alınması üzerine harekete geçen Alaşehir 7'nci JASAT ve Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda boyları 150 ile 300 santimetre arasında değişen 416 kök kenevir bitkisi ve 7 kilo 214 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak kenevir ekimi yapan kişi veya kişileri tespit edebilmek için cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:50:43. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement