Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

29.07.2022 17:02
Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda 222,5 gram metamfetaminle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda 222,5 gram metamfetaminle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmasıyla C.K.'nin (32) İzmir'den uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Takibe alınan C.K.'nin gittiği Alaşehir ilçesi Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evine jandarma tarafından saat 04.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evdeki K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı. Evdeki aramada 222,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Karanlıktan faydalanıp, üzüm bağlarının arasına girerek kaçan C.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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