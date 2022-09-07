Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti

07.09.2022 09:08
Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

S.G. (68) idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper Boğa'nın (16) kullandığı 45 AGY 517 plakalı motosiklete çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.G, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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