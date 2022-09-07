Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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