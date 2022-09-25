Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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