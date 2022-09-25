Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

25.09.2022 11:58
Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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