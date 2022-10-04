Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı

04.10.2022 02:52

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı 45 Z 5046 plakalı motosiklet, Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çınarlıdere ile motosikletteki Muhammet Aksakal (22), Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Çınarlıdere ilçedeki özel bir hastaneye, Aksakal ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Çınarlıdere, Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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