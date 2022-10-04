Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

Yunan ordusunun en kıdemli ismi, Türkiye ile olası bir savaşın kaç gün süreceğini paylaştı

Kaynak: AA

Çınarlıdere, Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.