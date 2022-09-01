Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kestanederesi Mahallesinde bugün saat: 15.00 sıralarında Alaşehir JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma sonrasında ormanlık alan içerisinde, 5 farklı noktada boyları 150 ile 200 santimetre arasında değişen 521 kök kenevir bitkisi ve 216 gram ağırlığında kurumaya bırakılmış (kubar) kenevir ele geçirildi. Şüpheli şahısların tespit edilmesi çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alaşehir'de 521 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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