Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi

23.08.2022 14:58
Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesi Darıderesi mevkiinde ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 763 kök Hint keneviri ve 4.896 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi.

Ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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