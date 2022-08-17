Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü

17.08.2022 10:45
Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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