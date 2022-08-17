Olay, dün akşam Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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