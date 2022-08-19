Kaza, saat 01.00 sıralarında, Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivi fabrikasında çalışan işçileri Salihli'den Alaşehir'e götüren M.A.'nın kullandığı 45 J 5047 plakalı servis minibüsüne A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil çarptı. Minibüs şoförü ve 14 yolcu ile diğer araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil, işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı - Son Dakika

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