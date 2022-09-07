Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

07.09.2022 16:59
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde toplam 46,96 gram metamfetamin, 1,8 gram esrar, 6 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 7 aparatla yakalanan A.Ö. (29), M.B. (22) ve E.A. (30), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve satmak suçundan tutuklandı.


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Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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