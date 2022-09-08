Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

08.09.2022 03:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Yaşar Baydemir'in (53) kullandığı 60 DP 617 plakalı traktör, Dağhacıyusuf Mahallesi Körez mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Anne ve babalarının eve dönmemesi üzerine çocukları mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı.

Vatandaşlar, yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında Körez mevkisinde yola yakın bir noktada Yaşar Baydemir'in eşi Aynur Baydemir'in (50) yardım çığlıklarını duydu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralanan Aynur Baydemir'i Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü ise ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak Baydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Baydemir'in cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, AA muhabirine, Baydemir ve eşinin kayıp olduğu haberini almalarının ardından durumu ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi. Yöntem, "Mahalle sakinlerimizden Yaşar Baydemir ve eşinin eve gelmediğini öğrendik. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte hemen arama çalışması başlattık. Yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında kaza yerini tespit ettiğimizde Baydemir'in cansız bedenini bulduk. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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