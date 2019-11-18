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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını...
6 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. - MANİSA
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