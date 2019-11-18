Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını...
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını... - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını...

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını..., System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
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