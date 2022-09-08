3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Baydemir'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı eşi Aynur Baydemir ise ambulansa alınarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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