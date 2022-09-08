Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

08.09.2022 04:02

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaşamını yitirirken eşi ise ağır yaralandı. Haber alınamayan kazazedelere çocukları ve mahalleli yaklaşık 2 saatlik aramalar sonucunda ulaştı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi Beşdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Aynur Baydemir (50) ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra dönüşe geçen Yaşar Baydemir'in (53) kullandığı 60 DP 617 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı

3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Baydemir'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı eşi Aynur Baydemir ise ambulansa alınarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:54 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:54 Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor
10:44 Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı!
10:30 Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek
10:13 Arsa sahibi ile müteahhit firmanın anlaşmazlığı ev sahiplerini vurdu: Eşyaları ile sokağa atıldılar
10:08 Musluktan zehir akıyor! ABD'nin kalbi New York'ta bir haftadır içme suyu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 11:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement