Alaşehir'de traktör ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir'de traktör ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

11.08.2022 12:06
Alaşehir'de traktör ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir- Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E. (73) idaresindeki 45 Z 2712 plakalı traktör ile aynı istikametteki O.I. (35) idaresindeki 45 LB 994 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.E. ile O.I. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı Manisa'nın çekirdeksiz Sultaniye üzümünün dünya yolculuğu başladı Manisa'nın çekirdeksiz Sultaniye üzümünün dünya yolculuğu başladı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de traktör ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:47 Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi
11:40 Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson da yolcu! İki stoper almak için düğmeye basıldı
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:26 Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya
11:00 Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor
10:57 Ertem Şener, Galatasaray taraftarından uyarı aldıktan sonra tehdit etmediğini belirtti
10:54 İki evsiz Amerikalı, alışveriş arabası ve metal direk kullanarak kavga etti! Kimse ayırmadı
10:47 Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...
10:45 Türk doğal gazı çok yakında! Boruların döşendiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 12:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir'de traktör ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement