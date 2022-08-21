Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

21.08.2022 20:38
Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu pazaryerinde yabancı uyruklu A.M'nin (34) üzerinde satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Manisa'da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı Manisa'da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı - Son Dakika
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