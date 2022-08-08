Sultaniye üzümde ihracat başladı, ilk TIR'lar yola çıktı - Son Dakika
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Sultaniye üzümde ihracat başladı, ilk TIR'lar yola çıktı

08.08.2022 14:33

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümde ilk hasat yapılırken, toplanan üzümlerin de ihracatına başlandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümde ilk hasat yapılırken, toplanan üzümlerin de ihracatına başlandı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılacak Sultaniye üzümde ilk TIR Rusya'ya gitmek için yola çıktı. Alaşehir'den geçen yol 230 bin ton olan 'Sultaniye' cinsi sofralık üzüm ihracatının bu yıl 250 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün 2022 yılı yurt dışı yolculuğu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 7 Ağustos tarihinde kesimine, 8 Ağustos günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasadı yapılan üzümler TIR'lara yüklendi. İhracatın ilk gününde başta Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya yaklaşık 70 TIR üzüm gönderildi. Geçen yıl Alaşehir'den 230 bin ton 'Sultaniye' cinsi sofralık üzüm ihracatı yapılırken 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Bu yıl bu ihracat rakamının 250 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Avrupa ve Orta Doğu'da ülkelerine ihracat yapılacağı belirtildi.

İlk TIR'ın uğurlandığı törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bugün itibarıyla Manisa sultaniye çekirdeksiz üzümün taze olarak ihracatına başladık. Sultaniye çekirdeksiz üzüm ülkemiz için önemli stratejik bir ürün. Sultaniye çekirdeksiz üzüm kuru olarak da öneli bir ihracat ürünü. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzümünün yüzde 85'ini, sofralık üzümünün ise yüzde 20'sini üreten bir şehirdeyiz. Yıllara göre değişmekle beraber üzümden 600 milyonu geçen bir ihracat geliri sağlıyoruz. Dolayısıyla bugün bizim için önemli bir gün" dedi.'ÜLKEMİZ DÖVİZ KAZANIYOR'Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da konuşmasında, "Çiftçilerimiz bir yıllık emeklerini bugün itibarı ile dünya pazarına sunmaya başlayacaklar. Alaşehir Türkiye'nin en önemli yaş meyve ihracat noktalarından bir tanesi. Alaşehir Gümrüğü olarak ülkemize ciddi oranda döviz kazandırıyoruz. Alaşehir Gümrüğü'ndeki arkadaşlarımız gece, gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışmakta ve bölgenin en çok tercih edilen gümrüklerinden bir olmaktadır. Ben bu vesile ile de gümrük müdürlüğünde çalışan vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleriyle ciddi oranda ülkemiz döviz kazanıyor. Bugün Sultaniye üzümün ilk ihraç edileceği gün. Ciddi bir gelir bekliyoruz" diye konuştu.

Alaşehir Ticaret Borsası'nda ilk TIR'ın uğurlanması nedeniyle düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Uçgun ve İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün yanı sıra Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir  Gümrük Müdürü  Mehmet Uğurlu ve  üzüm üreticileri de katıldı.


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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Manisa'nın çekirdeksiz Sultaniye üzümünün dünya yolculuğu başladı Manisa'nın çekirdeksiz Sultaniye üzümünün dünya yolculuğu başladı
Kaynak: DHA

Alaşehir, İhracat, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultaniye üzümde ihracat başladı, ilk TIR'lar yola çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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