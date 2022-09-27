Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

27.09.2022 00:46
Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı'nda Zeynel Şimşek (37) yönetimindeki 45 ZB 460 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Celal Çetin'e çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çetin yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Celal Çetin, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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