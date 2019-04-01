Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Oldu (2)

Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Oldu (2)

5 dakika önce

ŞEHİR MERKEZİ'NDE KUTLAMA YAPILDIManisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'ün seçimi kazanması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araçlarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.

Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Oldu (2), System.String[]
ŞEHİR MERKEZİ'NDE KUTLAMA YAPILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'ün seçimi kazanması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araçlarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. AK Parti ve MHP seçmenleri Manolya Meydanı'nda kutlama yaptı. Meydandaki seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cengiz Ergün, Manisa'da bu gece Cumhur İttifakı'nın zaferini yaşadıklarını söyledi. Ergün, "Beni 2009'da, 2014'te ve arkasından bir kere daha seçtiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. En güzel hizmetleri yapma ve gayreti içerisinde olduk. Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiye'sine Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız. Aynı şekilde 17 ilçemize, bin 88 mahallemize hizmet götüreceğimizden kimse şüphe duymasın."

Cemil SEVAL/Erhan KASIRGA,MANİSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:56 Kaynak: DHA

Politika, Güncel
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