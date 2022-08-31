Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. - Son Dakika
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Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

31.08.2022 21:01
Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok araç yarıya kadar sular içerisinde kalırken, selin sürüklediği araçlarda da hasar meydana geldi.

Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkili olurken ilçe merkezinde yollar dereye döndü. Ana yollarda yağmurun şiddeti ile trafikte araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf işyerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Sel suları cadde ve sokaklardaki kaldırım taşlarını yerlerinden söktü, birçok araç ta yarısına kadar sulara gömüldü. Yağışın ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yağış nedeniyle maddi hasar gören kişilerle ilgili zarar tespit çalışması başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. - Son Dakika
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