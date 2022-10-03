Demirci Belediyesi 13 ayrı çalışmayı kitap haline getirdi. - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci Belediyesi 13 ayrı çalışmayı kitap haline getirdi.

03.10.2022 21:06

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından 13 ayrı çalışma kitap haline getirilerek kayıt altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından 13 ayrı çalışma kitap haline getirilerek kayıt altına alındı.

Akademisyenler, yerel araştırmacılar, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından hazırlanan ve ilçenin tarihini, kültürünü, sanatını, edebiyatını, tarım ve ekonomisini konu alan 13 derleme, ilçe belediyesince kitaplaştırıldı.

Belediyede ve çeşitli kurumlarda yer alan kitaplar, ilgililerin beğenisine sunuluyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçenin kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Demirci kadim bir şehir. Çok eski zamanlardan günümüze kalan kültür mirasımız söz konusu. Kültür mirasımıza sahip çıkmak için çalışmaları kitap haline getirilmesini sağlıyoruz. 8 yılda 13 derlemeyi kitaplaştırarak, kültür dünyamıza sunduk." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Çakmak da "Yerel yönetimlerin kitap çalışmaları çok önemli. Kitaplar kültür hazinesidir, gelecek kuşaklara aktarılması değerini arttırır." ifadelerini kullandı.

"Demirci'nin Söz Varlığı" adını verdikleri bir eseri yakın zamanda kitaplaştırdıklarını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Demirci'ye bağlı 78 köyde kullanılan söz varlığı tek elde toplandı. Türkmen oymaklarının yoğun bir şekilde meskun olduğu Demirci bölgesi, bulunduğu coğrafi şartlardan dolayı bölgedeki söz varlığının dış etkilerden izole olmasına ve eski Türkçe döneminden yoğun izler taşımasına zemin hazırlandı."

YORUMLAR
500
Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Manisa'da kaçak alkol ele geçirildi Manisa'da kaçak alkol ele geçirildi
Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci Belediyesi 13 ayrı çalışmayı kitap haline getirdi. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 03:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Demirci Belediyesi 13 ayrı çalışmayı kitap haline getirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement