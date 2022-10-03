Demirci Belediyesi 13 ayrı çalışmayı kitap haline getirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından 13 ayrı çalışma kitap haline getirilerek kayıt altına alındı.

Akademisyenler, yerel araştırmacılar, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından hazırlanan ve ilçenin tarihini, kültürünü, sanatını, edebiyatını, tarım ve ekonomisini konu alan 13 derleme, ilçe belediyesince kitaplaştırıldı.

Belediyede ve çeşitli kurumlarda yer alan kitaplar, ilgililerin beğenisine sunuluyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçenin kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Demirci kadim bir şehir. Çok eski zamanlardan günümüze kalan kültür mirasımız söz konusu. Kültür mirasımıza sahip çıkmak için çalışmaları kitap haline getirilmesini sağlıyoruz. 8 yılda 13 derlemeyi kitaplaştırarak, kültür dünyamıza sunduk." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Çakmak da "Yerel yönetimlerin kitap çalışmaları çok önemli. Kitaplar kültür hazinesidir, gelecek kuşaklara aktarılması değerini arttırır." ifadelerini kullandı.

"Demirci'nin Söz Varlığı" adını verdikleri bir eseri yakın zamanda kitaplaştırdıklarını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Demirci'ye bağlı 78 köyde kullanılan söz varlığı tek elde toplandı. Türkmen oymaklarının yoğun bir şekilde meskun olduğu Demirci bölgesi, bulunduğu coğrafi şartlardan dolayı bölgedeki söz varlığının dış etkilerden izole olmasına ve eski Türkçe döneminden yoğun izler taşımasına zemin hazırlandı."