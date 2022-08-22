Manisa'da yüzme antrenörü çiftin nikahı havuz tesislerinde kıyıldı - Son Dakika
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Manisa'da yüzme antrenörü çiftin nikahı havuz tesislerinde kıyıldı

22.08.2022 14:24
Manisa'da yüzme antrenörü çiftin nikahı havuz tesislerinde kıyıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüzme antrenörlüğü yapan Ramazan Akkaya ile Zübeyra Yanar, iş yerleri olan havuz tesislerinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüzme antrenörlüğü yapan Ramazan Akkaya ile Zübeyra Yanar, iş yerleri olan havuz tesislerinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olarak Demirci ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörlük yapan Akkaya ve Yanar çifti evlenmeye karar verdi.

Nikah günü olarak havuzda göreve işe başlama yıldönümlerini seçen çift, nikahın havuz tesislerinde kıyılması için ilçe belediyesine başvurdu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kıydığı nikaha eşofman giyerek katılan çiftin şahitleri de İlçe Gençlik Spor Müdürü Bilal Yılmaz ile yüzme havuzu koordinatörü Mustafa Basmacı oldu.

Nikah merasiminin ardından arkadaşları Ramazan Akkaya'yı yüzme havuzuna attı. Eşi Zübeyra Akkaya da eşinin havuzdan çıkmasına yardımcı oldu.

Havuzda nikah kıydırmanın eşi Ramazan'ın fikri olduğunu ifade eden Zübeyra Akkaya, "Bu kadar güzel olur mu bilmiyorum. Hayallerimin üst seviyesi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Damat Ramazan Akkaya ise "Bugün görevimize başlamanın birinci yıldönümü. Eşofmanlarla siyah beyaz bir kombinde yaptık. Güzel oldu mutluyuz." dedi.

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Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yüzme antrenörü çiftin nikahı havuz tesislerinde kıyıldı - Son Dakika

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