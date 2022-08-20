Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı

20.08.2022 11:30
Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Ayvaalan, Kılavuzlar, Güveli ve Kuzuköy sulama barajlarına Tarım ve Orman Bakanlığınca 34 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Ayvaalan, Kılavuzlar, Güveli ve Kuzuköy sulama barajlarına Tarım ve Orman Bakanlığınca 34 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Balık bırakma işlemine Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt'un yanı sıra bölgeye araştırma için gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabaş ile eşi Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kutluyer Kocabaş katıldı.

Selami Selçuk yaptığı açıklamada, sulama barajlarının daha verimli kullanılması için balıklandırma çalışması yapıldığını belirterek, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünce temin edilen 34 bin yavru balığı, 4 sulama göletimize bıraktık. Amacımız inşallah bir kaç yıl içerisinde vatandaşlarımızın balıkçıklık da yapabilmesini sağlamak." dedi.

Güveli Mahalle Muhtarı Veysel Açık de yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
Kaynak: AA

Hisarcık, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement