Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hükümet Konağı'nda "Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Hükümet Konağı girişinde oluşturulan "Akıncılar Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Kaymakam Ethem Akıncı'nın büstünün de bulunduğu köşede, Kurtuluş Savaşı'nda yer almış askerlerin tüfekleri, su mataraları ve diğer gereçleri sergileniyor.

Köşede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının halıya dokunmuş tabloları da bulunuyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine, Milli Mücadele'nin sembol ilçelerinden Demirci'nin başta Çanakkale olmak üzere 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere 2 bin 176 asker gönderdiğini söyledi.

Bu askerlerden sadece 300'ünün dönebildiğini belirten Kaya, dönen askerlerin de daha sonra Demirci Akıncıları'na katılarak işgal kuvvetlerine karşı mücadele verdiğini anlattı.

Kaya, Demirci Akıncıları ve şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Ecdadımızın o yıllarda verdiği mücadeleleri unutturmamak ve Demirci Akıncıları'mızın manevi değerlerini yaşatmak için kahramanlık köşesi kurduk. 6 ay önce kahramanlık köşemizi ziyarete açtık. Kaymakamlığımızın girişinde gelen misafirler, vatandaşlar, buradaki tarihi alanı görüyor ve beğeniyor." dedi.

Ziyaretçilerden Özge Dönmez İnan ise "Hükümet Konağı'na her gelişimde bu tarihi mekanı mutlaka ziyaret ederim. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmemizde çok katkısı oluyor." diye konuştu.