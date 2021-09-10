Manisa'nın Dev Adamları İlk Hazırlık Maçında Farklı Galip - Son Dakika
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Manisa'nın Dev Adamları İlk Hazırlık Maçında Farklı Galip

10.09.2021 23:55

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundaki ilk hazırlık maçında Nazilli Belediyesini 103-51'lik skorla mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundaki ilk hazırlık maçında Nazilli Belediyesini 103-51'lik skorla mağlup etti. Mücadeleyi Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de takip etti.

2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Muradiye Spor Salonu'nda Nazilli Belediyesini ağırladı. Mücadeleyi Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç ve Haşim Orhan Elmalı ile Genel Menajer Nihat Mala da tribünde takip etti.

Baskılı savunma hücuma yansıdı

İlk dakikalarda art arda bulduğu üçlüklerde skorda üstünlüğü ele geçiren Nazilli Belediyesini yaptığı baskılı savunma ile durduran Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları ilk periyodu 26-16 önde kapattı. İkinci periyoda da hızlı başlayan yeşil-beyazlı takımımız, sert savunmasını sürdürdü. Hücumda da akıcı oyunu devam ettiren Manisa BBSK soyunma odasına 50-32'lik skorla önde gitti.

İkinci yarıyı Manisa BBSK sürklase etti

İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüren Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları hücumda ve savunmada ortaya koyduğu başarılı mücadele ile son periyoda 70-41'lik skorla önde girdi. Son periyotta farkı iyice açan Manisa BBSK, mücadeleden 103-51'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Manisa'nın Dev Adamları İlk Hazırlık Maçında Farklı Galip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'nın Dev Adamları İlk Hazırlık Maçında Farklı Galip - Son Dakika
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