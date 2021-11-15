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Manisa'nın Dev Adamları Samsun'u Devirdi - Son Dakika

Manisa'nın Dev Adamları Samsun'u Devirdi

15.11.2021 08:21
Manisa'nın Dev Adamları Samsun'u Devirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 7'inci haftasında Samsunspor'u 84-77 mağlup etti. Evinde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlı ekip, rakibine de bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde Samsunspor'u ağırladı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve Yönetim Kurulu Üyeleri,MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Uğur Başkal ve Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Daire Başkanları, MHP İlçe Başkanları da tribünde takip etti. Mücadeleye iyi başlayan taraf yeşil-beyazlı temsilcimiz oldu. 18-10'luk skorla ilk periyotta skor avantajını yakalayan temsilcimiz, rakibinin 11 sayılık serisine engel olamadı ve ilk çeyrek 21-18'lik skorla bitti. İkinci periyot başabaş bir oyuna sahne olurken soyunma odasına Samsunspor 46-42 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda Watkins şov

Mücadelenin ikinci yarısına hem savunmada hem de müdafaada iyi başlayan Manisa'nın dev adamları, skorda üstünlüğü 66-64'lük skorla ele geçirdi. Özellikle son periyotta oyuna ağırlığını koyan yıldız oyuncu Diante Watkins bulduğu isabetler ile takımına skor avantajını getirdi. Son periyotta rakibine 13 sayı imkanı veren dev adamlar, 84-77'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı dört maçı da kazanan Manisa'nın dev adamları, rakibine de ilk mağlubiyetini yaşattı.

Diante Watkins 21 sayısıyla maçın en skorer ismi olurken tüm sayılarını ikinci yarıda kaydetti. Koray Uzunhasan 16 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile maçın yıldızlarından biriydi. Fatih Cantitiz 13 sayı, 8 ribaunt, Sercan Topcu 12, Akın Kandemir 10 sayısı ile çift haneli skor üreten diğer oyuncularımız oldu. Andre Williamson da maçı 9 sayı, 8 ribauntluk performans ile tamamladı.

Manisa'nın Dev Adamları Samsun'u Devirdi

Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, basketbol, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'nın Dev Adamları Samsun'u Devirdi - Son Dakika


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