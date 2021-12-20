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Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı - Son Dakika

Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı

20.12.2021 08:12
Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 12'inci hafta maçında TED Ankara Kolejliler maçını 91-79 ile geçti. Diante Watkins 14'te 11 saha içi isabetiyle 29 sayı üreterek maçın yıldızı oldu.

Mustafa Baki Görür de 21 sayısı ile maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı konumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, TED Ankara Kolejliler ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da tribünde takip etti. Mücadeleye fırtına gibi giren Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları kısa sürede skor üstünlüğünü ele geçirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Manisa'nın yeşil-beyazlı temsilcisi ilk periyodu 27-17 ile önde geçti. İkinci periyotta rakibin yaptığı alan savunmasına karşı hücum etmekte zorlanan ekibimize karşı hücumda etkinliğini artıran TED Ankara, aradaki sayı farkını kapattı. İkinci yarının son bölümünde oyuna yeniden ağırlığını koyan temsilcimiz soyunma odasına 49-42'lik skor avantajı ile gitti.

Son periyotta TED'i tamamen durdurduk

Mücadelenin üçüncü periyodunun başlarında TED Ankara Kolejliler aradaki farkı kapatsa da periyodun sonunda skor avanatıjını elimize aldık ve son 10 dakikaya girerken 7 sayılık farkı koruduk. Final periyodunda rakibine çemberi göstermeyen yeşil-beyazlı dev adamlar farkı kısa sürede açarak mücadeleden 91-79 galip ayrıldı.

Diante Watkins 14'te 11 saha içi isabetiyle 29 sayı atarak 36 verimlilik puanı üretti. Watkins ayrıca 4 asist, 5 top çalma istatistiği de yakaladı. Mustafa Baki Görür de kritik anlarda bulduğu isabetlerle mücadeleyi 21 sayı ile tamamladı. TED karşısında da topu çok iyi paylaşan dev adamlar 20 asiste imza atarken Andre Williamson da 12 sayısı ile çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.

Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı

Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı - Son Dakika


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