Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır - Son Dakika
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Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır

18.12.2021 18:12
Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, TED Ankara Kolejliler ile yapacağı karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, TED Ankara Kolejliler ile yapacağı karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12'inci haftasında TED Ankara Kolejlilerle karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımızda hedef bir deplasman galibiyetine daha imza atmak. Takımımız, Ankara'da maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanın ardından yeşil-beyazlı dev adamlarımız maç saatini beklemeye başladı.

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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır - Son Dakika


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