Manisa'nın dev adamları yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına reaktif çeviklik ve dikey sıçrama testi ile devam etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak, atletik performans testlerinin sezon boyunca tekrarlanacağını belirtti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren yeşil-beyazlı ekip, bilimsel verilerden de yararlanıyor. Bu kapsamda haftanın ilk antrenmanına reaktif çeviklik ve dikey sıçrama testi ile başlandı. Başantrenör Ceyhun Cabadak, atletik performans testleri ile oyuncularından aldıkları maksimum verimi daha da yukarı taşıma fırsatı bulacaklarını vurgulayarak, yıl içinde yapılan testlerin düzenli olarak tekrarlanacağını belirtti.

"İstediğimiz tempoya adım adım ulaşıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ceyhun Cabadak, "2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak adına tüm ekip olarak sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 9 Ağustos'ta sezonu açtık. İstediğimiz tempoya adım adım ulaşıyoruz. Bu antrenmanımızda da oyuncularımızın atletik performanslarını görmek için bir takım testler gerçekleştirdik. Bu testler bize sezon öncesinde iyi bir referans oluşturacak. Ağırlık ve denge antrenmanlarımıza da devam ediyoruz. Hedefimiz zirvede olan bir takımın kimyasını sezon başlamadan tamamen oturtmak" dedi. - MANİSA