Manisa'nın Dev Adamlarının Konuğu Mersin BŞB Olacak - Son Dakika
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Manisa'nın Dev Adamlarının Konuğu Mersin BŞB Olacak

16.03.2022 10:12

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mücadele 19 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Mersin Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına yeni evi Tarık Almış Spor Salonu'nda devam etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda parkur üzerinde Fundamental ve şut çalışması yapıldı. Antrenmanda ayrıca 5'e 5 maç ile hücum setleri çalışıldı.

"Hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "19 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yeni evimizde ağırlayacağız. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken maçımız kamuoyunun da bildiği üzere olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Şu an ligin zirvesindeyiz ve zirvedeki yerimizi korumak için de her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Tüm Manisalıları ve basketbol severleri Cumartesi günü yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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