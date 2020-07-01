Manisa'nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması - Son Dakika

Manisa'nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bir çok noktada asfalt ve yol çalışması aynı anda devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bir çok noktada asfalt ve yol çalışması aynı anda devam ediyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'ye bağlı Sayık Mahallesinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde de trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yol çizgi çalışmaları gerçekleştirdi.


Sayık Mahallesinin asfalt sevinci


Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Demirci'ye bağlı Sayık mahallesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Yolda yer alan virajlarda da genişletme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyet nedeniyle kurban kestiğini dile getiren Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz, "Uzun zamandır yolumuz çok bozuktu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Yolda 1. ve 4. virajlardaki ölüm virajları da yapılan çalışmalar ile düzeltilip tehlike en aza indiriliyor. Çalışmalarda emeği geçen Büyük Başkan Cengiz Ergün ve sahadaki personele şahsım ve köylülerim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Alaşehir'de yollar daha güvenli


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Daha önce sıcak asfalt atılan Hacıaliler Mahallesinde yol çizgileri de çekildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile yol daha güvenli hale getirildi. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Hacıaliler Mahalle Muhtarı Özer Demir, mahalleye kazandırılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması - Son Dakika

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