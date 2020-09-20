Manisa'nın dört bir yanında yol çalışması - Son Dakika

Manisa'nın dört bir yanında yol çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında il genelinde yürütülen yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Manisa'nın dört bir yanında yol çalışması, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında il genelinde yürütülen yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde bozulan yolları yenilerken bazı bölgelerde de ilk kez asfalt yol çalışması yaparak bölge halkının takdirini kazanmaya devam ediyor.

3 ilçe arasında 40 kilometrelik beton yol uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergahta, yürüttüğü beton yol çalışmasını tamamladı. İlçeler ve mahalleler arası bağlantıyı güçlendiren beton yol çalışması, bölge sakinlerinden de tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergahta yürüttüğü beton yol imalatını tamamladı.

Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle, asfalta alternatif olarak beton yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Biz de 2019 yılında şehrimizde beton yol imalatına başladık. Alaşehir, Yunusemre, Saruhanlı, Gölmarmara, Ahmetli, Akhisar ve Turgutlu ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz beton yol imalatında bugüne kadar yaklaşık 89 kilometre çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Uygulamanın ilk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda yapıldığını ifade eden Başkan Ergün, "Bu kapsamda Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan 40 kilometrelik güzergahta beton yol çalışması gerçekleştirdik. Mevcut güzergahta gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, hem ilçeler arası bağlantıyı güçlendirdik, hem de tarım arazilerinin yoğun olarak bulunduğu bu güzergahta mahalleler arası ulaşımı konfora kavuşturduk. Çalışmanın bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar" dedi.

Asfaltta hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Duğla- Çatalçam ve Türkali Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan 13 kilometrelik güzergahta da sathi kaplama çalışmasına devam ediyor. İzmir ve Balıkesir'e sınır olan, yüksek rakımlı bölgede, yol yapım ekiplerinin büyük özveri gösterdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mevcut güzergahta yol çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti.

Mevcut güzergahta 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Soma ilçemizin hem Balıkesir, hem İzmir sınırındayız. Buradan, Bergama'ya ve Balıkesir'in yakın beldelerine bağlanılıyor. Daha önce bu güzergahta Kiraz, Kaplan ve Yayladalı Mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi çalışmasını tamamlamıştık. Bu bölümde yakın mahallelerimiz olan Duğla-Türkali ve Çatalcam mahallerinin bağlantısını sağlayan 13 kilometrelik gurup yolunda çalışmalarımız tamamladıktan sonra, bu bölgede yaklaşık 25 kilometre bir grup yolumuzun sathi kaplamasını tamamlamış olacağız" dedi.

Bölgenin oldukça fazla yüksek rakımda olduğunu ancak mevsim şartlarının asfalt çalışmasını elverişli olduğuna dikkat çeken Kuruçay, "Vatandaşlarımızın burada, ulaşımda yaşadıkları mağduriyeti giderme fırsatımız oldu. 13 kilometrelik kısmın, 5 kilometresini tamamladık. Temel çalışmamız da, tamamlandı. Kalan kısmı da, en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Kazasız belasız sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyoruz" dedi.

Yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Türkali Mahalle Muhtarı Bayram Dübek, Duğla Mahalle Muhtarı Mehmet İkiz, Çatalçam Mahalle Muhtarı Günay Fener de, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kırk senelik sorun çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de yol yapım çalışmaları tamamlanan Kula ilçesine bağlı Yeniköy ve Çarıkballı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarları, ihtiyaç duydukları yol yapım çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yol yapım çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini paylaşan mahalle muhtarları, hem yolları hakkında bilgiler verdiler hem de emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, "Kırk senedir yapılmayan yollarımız yapıldı. Tozun çamurun içinde gidip geliyorduk. Bu yol Yeniköy ve Çarıkballı mahalleleri arasında atıldı. Toplamda 3 kilometrelik yol yapıldı. Toz çamur çok berbattı. Bizim burada sürekli işçiler çalışıyor. İşçiler gelip gidemiyordu. Arabalarımız çıkamıyor, sürekli traktörlerle çekiyorduk. Şimdi şükür çok memnunuz. Kırk sene sonra bu hizmete kavuştuk Allah'a şükür. Cengiz başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" derken, Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, "Büyükşehir Allah razı olsun bizim orada 2 kilometrelik sathi kaplama çalışması yaptı. Önceden çok sıkıntı çekiyorduk. Artık çok iyi oldu yolumuz çok memnunuz. Cengiz Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergun Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına muhtarlara duvar saati, mahalleli vatandaşlara da şapka hediye etti. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yol Çalışması, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın dört bir yanında yol çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:10:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın dört bir yanında yol çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei