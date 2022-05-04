MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

04.05.2022 15:02
MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

TÜRKİYE'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 10 bin dekar alanda yetişen 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı.

TÜRKİYE'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 10 bin dekar alanda yetişen 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı. Erikteki verim çiftçinin yüzünü güldürürken, çiftçiler zarar etmemeleri adına, erik kilogram fiyatının en az 30 TL olması gerektiğini söyledi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise, hal yasasının çıkarılması gerektiğini, çiftçinin ucuza ürettiğini, tüketicinin pahalıya yemesinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde erik bahçelerine gelen işçilerin topladığı erikler yine tarlada paketlenerek, iç piyasada tüketilmek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hallere gönderiliyor. İlk ürünler olması sebebiyle kilogramı 50 ile 60 TL arasında satışa sunulan 'dumanlı papaz' eriği, ihracatçı firmalar aracılığıyla da yurt dışına ihraç ediliyor.

EN AZ 30 TL FİYAT BEKLENTİSİ

10 bönüm alanda erik üretimi yapan çiftçi Serhat Bülbül, "2022 erik hasat sezonu başladı. Bu sene geçen sene ile hemen hemen aynı rekolteyi bekliyoruz. İnşallah piyasa iyi olur ve biz çiftçilerin yüzü güler. Şu an 50 ile 60 TL arası bir fiyat bekliyoruz ama temennimiz 30 TL'nin altına düşmemesi. Düşerse çiftçi para kazanamaz. Mazot, gübre, işçiliği olsun pahalı. Piyasanın iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'YILLIK REKOLTE 30 BİN TON İLE 40 BİN TON ARASI DEĞİŞİYOR'

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Türkiye'nin en erkenci erik hasadı Turgutlu'muzda olmaktadır. Dumanlı papaz dediğimiz erik cinsimiz dünyaca ünlüdür. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle hasadına başladık. Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar erik bahçemiz mevcuttur. Rekoltemiz yıllık 30 bin ton ile 40 bin ton arası değişmektedir. Lokal olarak bazı bölgelerimiz verim düşük olsa da erik tutumu güzel. Eriklerimiz genellikle iç piyasada tüketilmektedir ama Rusya ve Ukrayna gibi savaş olan bölgelerimize de ihraç söz konusudur. Savaştan dolayı erik ihracatımızda bir korkumuz vardı ama şu an Rusya'ya uygulanan ambargodan dolayı ithalat yapamıyorlar. Bu krizi fırsata çevirerek, eriklerimizi çok iyi paraya yurt dışına gönderebiliriz" diye konuştu.

Çiftçilerin kazanamadığını, aracıların kazandığını ve yeni hal yasası ile bu durumun önüne geçilmesini beklediklerini kaydeden Şenol, 'Aracı kazanıyor, çiftçi kazanamıyor. Tüketicide çok pahalıya tüketiyor. Biz ziraat odaları ve çiftçiler olarak hükümetimizden bir an evvel hal yasasının çıkarılmasını istiyor. Çiftçide 30 TL olan malın, en azından 45 TL civarında iç piyasada tüketilmesi lazım. Aracıların malları fahiş fiyatlar ile satmaması lazım" dedi.

MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

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Manisa'da 'Dumanlı Papaz Eriği' hasadı başladı Manisa'da 'Dumanlı Papaz Eriği' hasadı başladı Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı

Turgutlu, Türkiye, Manisa, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'NIN 'DUMANLI PAPAZ' ERİĞİNDEKİ VERİM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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