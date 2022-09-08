MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU - Son Dakika
Üye Girişi

MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU

08.09.2022 12:34
MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende 100 yıl önce olduğu gibi süvari milis kuvvetleri temsili olarak kente giriş yaparak, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e Türk bayrağı hediye etti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, askerler ve emniyet yetkilileri ile halk katıldı. Başta valilik olmak üzere siyasi partilerin il başkanlıkları, askerler ve çeşitli dernekler Atatürk Anıtı önüne çelenklerini bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından törende, 100 yıl önce olduğu gibi süvari milis kuvvetleri temsili olarak kente giriş yaptı. Atlı birlikler kendilerini karşılayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, Türk bayrağı hediye etti. Atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı. Gün boyu devam edecek etkinlikler, akşam bölümündeki Solo Türk gösterisi ve halk konseri ardından son bulacak.

YORUMLAR
500
Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı Burhaniye'de Kurtuluşun 100. Yılı Törenlerle Kutlandı Burhaniye'de Kurtuluşun 100. Yılı Törenlerle Kutlandı İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement