Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen tören, Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı. Törende, anıta çelenk sunulup, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Ergün, 30 Ağustos 1922'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un ardından, Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya ulaştığını ve kentin 8 Eylül'de özgürlüğüne kavuştuğunu aktardı.

Ergün'ün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Manisa'nın kurtuluşuyla ilgili yayımladığı mesaj okundu.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin halk oyunları ekibi gösteri sundu. Manisa Kent Konseyi tarafından Fatih Sergi Salonu'nda Manisa Fotoğraf Sergisi açıldı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekilli Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.