Manisa'nın fethinin 706'ncı yılı kutlandı

Manisa'yı 1313 yılında fetheden Saruhan Bey, türbesinin önünde düzenlenen törenle dualarla anıldı

MANİSA - Manisa'nın 1313 yılında fethedilerek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey, Manisa'nın Fethinin 706'ncı yıl dönümünde Şehzadeler ilçesindeki türbesinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Mehter takımı konseriyle başlayan etkinlik yapılan verilen ikramlarla son bulurken, katılımcılar Saruhan Bey türbesinde dua etti.

Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesi organizasyonuyla Saruhan Bey türbesi önünde Manisa'nın Fethinin 706'ncı yılı ve Saruhan Beyi Anma etkinliği düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başlayan etkinlikte Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Halis Orhan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara birer konuşma yaparken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar da fethin anlamı ve öneminden bahsetti.

"Bizim tarihimizde kara lekeler yok"

Avrupalıların kendi tarihlerini çocuklarına çok küçük yaşlardan itibaren öğretmeye başladıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Tarihimizi evlatlarımıza yeterince öğretemediğimizi düşünüyorum ki bizim tarihimizde kara lekeler yok. Bizim tarihimizde sömürmek yok. Emperyal olmak yok, insanları ezmek yok, asimile etmek yok, baskı yok, zorbalık yok. Bizim tarihimizde fetih var, medeniyet var, merhamet var, ihya etmek var, adalet etmek var. Dolayısıyla göğsümüzü gere gere işte bu bizim tarihimizdir, işte bu bizim ecdadımızdır diye nesillerimize öğretebileceğimiz tarihimiz, değerlerimiz ve model şahsiyetlerimiz var. Dolayısıyla bugün buradaki bu etkinliği son derece önemsediğimi ifade etmek istiyorum. 1313 yılında hemen yanı başında bulunduğumuz merhum ecdadımız Saruhan Bey tarafından bir Regaip Kandili Gecesinde Manisa işte tam da miladi olarak bugün fethediliyor. O gün bugündür burası bir Türk İslam yurdu olarak esenliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin, sevginin, merhametin beşiği olarak insanların yaşadığı bir mekan bir şehir haline dönüştü. Ecdada vefamızı her fırsatta göstermeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha Saruhan Beyi, şanlı ordusundaki tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar'a çiçek takdim etti.

Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından yaptırılan dua ile başta Saruhan Bey olmak üzere tüm şehitler anılırken, duanın ardından bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan menü, vatandaşlara ikram edildi. Protokol üyeleri de yakın zamanda restorasyonu yapılan Saruhan Bey türbesine girerek dua etti.

Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesinin ortak düzenlediği Manisa'nın Fethinin 706'ncı yılı ve Saruhan Beyi Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Basın İlan Kurumu İl Müdürü Yusuf Kahraman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları, Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Halis Orhan, STK Başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda Manisalı katıldı.