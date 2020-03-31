Manisa'nın giriş çıkışlarına sıkı denetim - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Manisa'nın giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri sağlık personeli eşliğinde hem vatandaşların ateşini ölçüyor hem de bilgilendirmede bulunuyor.



Manisa'da jandarma ve emniyet personeli, sağlık personeli ile birlikte şehir girişlerinde yaptığı uygulamalarla, şehre gelen vatandaşların sağlık kontrolünü yaparak, bilgilendirmede bulunuyor. Vatandaşların şehirde kalacakları adresleri kayıt altına alan ekipler vatandaşların 14 gün boyunca evde kalmalarına ilişkin tebligatları da gerçekleştiriyor. - MANİSA