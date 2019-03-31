Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Gölmarmara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Manisa'nın Gölmarmara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Kamil Öz kazandı.

Manisa'nın Gölmarmara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Kamil Öz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kamil Öz 5 bin 116, CHP adayı Birol Bak 4 bin 616 oy aldı.

Öz'ün öz geçmişi

Kamil Öz, 1967 yılında Akhisar 'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Gölmarmara'da tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperliği bölümünde yapan Öz, Tekel'de mühendis olarak çeşitli illerde çalıştı. Öz, evli ve dört çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Kamil Öz, AK Parti, Manisa, Gölmarmara, Güncel
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