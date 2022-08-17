Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

17.08.2022 15:23
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Gördes ilçesinde 2 adreste aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 15 adet turuncu extacy, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonunda 3 şüpheli şahıs O.U., M.T. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Gördes, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:23:40. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement