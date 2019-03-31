Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Gördes İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Manisa'nın Gördes İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Akyol kazandı.

Manisa'nın Gördes İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Akyol kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Akyol 10 bin 15, İYİ Parti adayı Mesut Efe 6 bin 317, Saadet Partisi adayı Ahmet Ay 96 oy aldı.

-Akyol'un öz geçmişi-

Muhammet Akyol 1967 yılında Gördes'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gördes'te tamamlayan Akyol, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Gördes Çiçekli İlköğretim Okulu ve Kıranköy İlköğretim Okullarında öğretmen ve müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan Akyol, Gördes İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

2009 tarihinden beri Gördes Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:11 Kaynak: AA

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