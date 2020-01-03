Manisa'nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı - Son Dakika

Manisa'nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı

6 saat önce

2020 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Manisa'nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı, System.String[]

2020 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.


İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Brifing Salonunda yapıldı.


İl merkezi ve ilçelerin genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


İlçelerdeki yatırımlar ele alındı


İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı öncesinde Vali Ahmet Deniz başkanlığında ilçe kaymakamlarıyla düzenlenen toplantıda il genelinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Valilik Brifing Salonunda Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ile Ünal Çakıcı, kaymakamlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı.


Eğitim, spor, kırsal kalkınma, jeotermal teknolojik sera çalışmalarına ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Deniz, idareciler olarak şehrin daha ileriye gitmesi ve kalkınması için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.


Toplantı, il genelinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin yapılan sunum ve değerlendirmeler ile sona erdi. - MANİSA

Volkan Köksal, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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