Manisa'nın İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 11 Arttı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın ihracat rakamlarıyla ilgili olarak, "Manisa, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat ile 2017 yılına kıyasla ihracatında yüzde 11 oranında artış...

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın ihracat rakamlarıyla ilgili olarak, "Manisa, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat ile 2017 yılına kıyasla ihracatında yüzde 11 oranında artış gerçekleştirerek, Türkiye'deki en çok ihracat yapan iller sıralamasında 8. sıradaki yerini korumuştur" dedi.



Manisa TSO Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündem de yer alan maddeler görüşülüp oy birliği ile karara bağlandı. Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, dünya ve ülke gündeminde öne çıkan konular hakkında görüşlerini belirtirken, 2019 yılında odanın yapmayı planladığı faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. 2018 yılının siyasi açıdan gerginliklerin yaşandığı, ekonomik açıdan sıkıntıların olduğu, ticaret savaşlarının endişe oluşturduğu, jeopolitik risklerin arttığı bir yıl olduğunu belirten Yılmaz, "2018 yılında yaşanan tüm aksiliklere rağmen, ihracatımızda yaşanan artışlar özel sektörün dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat rakamlarına göre, ülkemiz ihracatı, 2018 yılında 2017'ye kıyasla yüzde 7,1 artarak 168 milyar 88 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 2018 yılındaki toplam ihracatının yüzde 66'sına Türkiye'den en fazla ihracat yapan ilk 20'de yer alan ülkeler katkı sağladı. İlk 20 ülke arasında, en fazla ihracat yapan ülke 15,8 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 253 milyon dolarla ABD izledi. Sektörel bazda ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, otomotiv endüstrisi 2018'de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu sonuçla 2018'de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 17 milyar 642 milyon 157 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon 861 bin dolarla çelik takip etti. Bu gerçekten gurur verici bir hadise. İlimiz açısından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirecek olursak, Manisa 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat ile 2017 yılına kıyasla ihracatında yüzde 11 oranında artış gerçekleştirerek, Türkiye'deki en çok ihracat yapan iller sıralamasında 8. sıradaki yerini korumuştur. Bu başarıya ulaşılmasında katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Sanayicimize elektrik ve doğalgazda indirim bekliyoruz"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ değer kredisi hakkında da bilgi veren Yılmaz, ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla KOBİ'lere yönelik hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı. Yılmaz, şöyle devam etti: "KOBİ Değer Kredisi adı verilen bu paket kapsamında, yıllık cirosu 25 milyon TL ve altında olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin uygun şartlarda finansman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Paketin toplam büyüklüğünün 20 milyar TL olması planlanırken, paket kapsamında 40 bin işletmeye kredi verilmesi amaçlanıyor. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ'lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesi hedeflenmekte olup, kredi kapsamında, 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile katılımcı 13 banka tarafından kullandırılacak. Finansman ihtiyacının her zamankinden daha büyük önem kazandığı günümüzde, bahse konu kampanyanın, KOBİ'lerimizin sorunlarını çözme noktasında faydalı olduğunu düşünüyorum. KOBİ destek paketini olumlu karşılamakla birlikte, ciddi bir maliyet yüküne sahip sanayici için 2018 yılında yapılan 4 farklı elektrik ve doğalgaz zammına karşı hala beklediğimiz indirim müjdesi ne yazık ki gelmemiştir. En kısa sürede bu konuya ilişkin hükümetimizden bir girişim bekliyoruz" diye konuştu.



İç talebe yönelik uygulanan vergi teşviklerinin de üç ay daha uzatıldığını söyleyen Yılmaz, "Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde 2018'in son iki ayında uygulanan vergi indirimlerinin üç ay süreyle uzatılmasına, daha önce kapsam dışı bırakılan motosikletlerden alınan ÖTV'nin de sıfırlanmasına karar verildi. Beyaz eşya sektöründe ÖTV sıfıra indirilirken, mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştü. Otomotivde 1600 cc altı motorlu araçlarda geçerli olan ÖTV 15 puan indirilirken; ticari araçlarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmişti. Ayrıca, mayıs ayında konut satışlarında yüzde 8'e indirilen KDV ile yüzde 3'e düşürülen tapu harcı oranlarının üç ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Diğer taraftan, alkollü içeceklerden alınan maktu vergi yüzde 13,5 oranında artırıldı. Maktu vergiye ek olarak alkollü içeceklerden alınan nispi vergide ise değişiklik yapılmadı" dedi.



Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılı teknik destek programına sunulan 'Savunma sanayine yön verecek işletmelerin niteliklerinin geliştirilmesi' başlıklı projenin onaylandığının müjdesini veren Yılmaz, "Bu projemiz ile ilimizde savunma sanayi alt tedarikçi zinciri oluşturulacak, savunma sanayinde faaliyet gösteren ana tedarikçiler başta ASELSAN olmak üzere TAI, HAVELSAN, ROKETSAN için yeni alt yüklenicilerin ortaya çıkması sağlanacak, ayrıca, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ikamesi için AR-GE çalışmalarının yapılması teşvik edilecek ve böylece savunma sanayinde yerlileşme sağlanacak. Proje kapsamında talaşlı imalat, döküm ve ekstrüzyon, elektronik kabin üretim ve montajı olmak üzere 3 ayrı iş kolunda faaliyet gösteren üyelerimize, savunma sanayinde yönetim organizasyon, kalite yönetim sistemleri, üretim yönetimi ve teknikleri olmak üzere 3 modülden oluşan eğitim ve eğitimin uygulamaya aktarılması için danışmanlık hizmeti sunulacak. 36 saat eğitim ve 48 saat danışmanlık hizmetinden oluşan çalışmaya toplamda asgari 15 işletmeden katılımcı alınacak ve en az 30 katılımcı faaliyetten yararlandırılacak" diye konuştu.



"SGK yapılandırmalarında son gün 28 Şubat"



Konuşmasında son olarak SGK yapılandırmalarına da değinen Yılmaz, "7143 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GGS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenler, 'borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabilecek" dedi. - MANİSA

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