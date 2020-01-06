Manisa'nın iki ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'nın iki ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika

Manisa'nın iki ilçesinde okullara kar tatili

27 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Manisa'nın iki ilçesinde okullara kar tatili, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi. - MANİSA

Ahmetli, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde

Son Dakika Haberleri
00:20 Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
00:16 Mersin'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
00:16 Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Son Dakika
00:16 Isparta'da eğitime kar engeli - Son Dakika
00:14 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın iki ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]