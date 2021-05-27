Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ve Kula ilçesinde, ev ve arabanın içerisine giren yılanlar itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerindeki bir evde yılan olduğu ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, eve giderek kurtarma çalışması yaptı. Ekipler kısa süre içerisnde yılanı bulunduğu yerden çıkardı.