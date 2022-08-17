Su kuyusuna düşen Aybars'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Su kuyusuna düşen Aybars'ı itfaiye kurtardı

17.08.2022 02:00
Su kuyusuna düşen Aybars'ı itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düşen Aybars Çakır (2), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düşen Aybars Çakır (2), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


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Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: DHA

Kırkağaç, İtfaiye, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen Aybars'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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