Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü. - MANİSA

Kandilli Rasathanesi, Kırkağaç, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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