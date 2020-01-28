Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.
(İHA)
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