Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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