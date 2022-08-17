Kuyudan kurtarılan minik Aybars'a ilk ziyaret - Son Dakika
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Kuyudan kurtarılan minik Aybars'a ilk ziyaret

17.08.2022 16:58
Kuyudan kurtarılan minik Aybars'a ilk ziyaret

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü kuyudan yaklaşık 5 saat süren çalışmalarla kurtarılan 2,5 yaşındaki Aybars Çakır'a ilk ziyaret kendisini kurtaranlardan geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü kuyudan yaklaşık 5 saat süren çalışmalarla kurtarılan 2,5 yaşındaki Aybars Çakır'a ilk ziyaret kendisini kurtaranlardan geldi. Kurtarma ekipleri adına ziyareti gerçekleştiren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AADYM Şube Müdürü Vekili Murat Senger, minik Aybars'a hediyeler verdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde 16 Ağustos Salı günü 2,5 yaşındaki Orhan-Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kuyuda sıkışan minik Aybars'a ulaştı. UMKE ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybars, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin 5 saat boyunca titizlikle yürüttüğü çalışma sonrasında sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılan minik Aybars, buradaki tedavilerinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu edildi.

Minik Aybars'a ilk ziyaret de kurtarma ekipleri adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AADYM Şube Müdürü Vekili Murat Senger'den geldi. Aybars'a çeşitli hediyeler vererek mutlu eden Senger, ailesiyle de sohbet etti. Sağ salim evine dönen Aybars'ın sağlık durumu ve neşesinin yerinde olduğu gözlemlendi. Çocuklarının sorunsuz kurtarılmasından ve yeniden tüm ailenin bir arada olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten aile emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. - MANİSA

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Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyudan kurtarılan minik Aybars'a ilk ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyudan kurtarılan minik Aybars'a ilk ziyaret - Son Dakika
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