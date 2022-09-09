Manisa'da devrilen beton duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da devrilen beton duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

09.09.2022 22:52
Manisa'da devrilen beton duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde fabrika inşaatında devrilen blok beton duvarın altında kalan inşaat ustası yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde fabrika inşaatında devrilen blok beton duvarın altında kalan inşaat ustası yaşamını yitirdi.

Memiş Mahallesi'nde inşası süren bir zeytinyağı fabrikasında çalışan inşaat ustası Hasan Çavuş (66), önceki gün betondan döktükleri perde duvarın devrilmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine fabrika inşaatına itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla devrilen duvarın altından çıkarılan Çavuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen Çavuş'un yakınları ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaynak: AA

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen beton duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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