Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü - Son Dakika
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Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü

24.08.2022 12:43
Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytona koşturulan atlardan ikisi tüfekle vurularak öldürülürken, biri de kesici aletle yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytona koşturulan atlardan ikisi tüfekle vurularak öldürülürken, biri de kesici aletle yaralandı.

Kırkağaç'ta sünnet törenlerinde faytonculuk yaparak geçimlerini sağlayan Tarık ve Osman Albay kardeşlere ait 2 at, gece saatlerinde cezaevi mevkiinde otlamaktayken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü, 1 at da kesici aletle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak atlarının yanına koşan Albay kardeşler, atları yerde hareketsiz vaziyette buldu. Yaralı at veteriner kontrolünde tedavi altına alınırken, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Üzüntülerini dile getiren atların sahibi Tarık Albay, "Üç atı 100 bin TL'ye almıştık ama önemli olan bizim için maddiyat ya da ekmek parası değil, bu atların öldürülmesidir. Bu masum hayvanlara kıyan canilerin bir an önce bulunmasını ve en büyük cezayı almalarını güvenlik güçlerinden talep ediyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar uğratıldık. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü - Son Dakika

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